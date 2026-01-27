Xi Jinping consolida su control sobre el Ejército con la purga de su general más destacado

Javier Castro Bugarín

Pekín/Taipéi, 27 ene (EFE).- Catapultado a la primera vicepresidencia de la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano dirigente del Ejército chino, en 2022, el general Zhang Youxia parecía inmune a las purgas que habían sacudido a la cúpula castrense en los últimos años. No lo era.

El sábado pasado, el Ministerio de Defensa de China sorprendió al anunciar que tanto Zhang como Liu Zhenli, jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, estaban siendo investigados por «graves violaciones de la disciplina y de la ley», eufemismo habitual para referirse a delitos de corrupción.

Con este movimiento, el presidente Xi Jinping, quien también dirige la CMC, «consolida su poder y autoridad» sobre las Fuerzas Armadas y «asegura un alto grado de lealtad a su liderazgo» dentro del Ejército Popular de Liberación (EPL), una institución clave del sistema político chino que responde orgánicamente al Partido Comunista (PCCh).

«Xi probablemente considera que Zhang ha desarrollado una base de poder demasiado independiente dentro del EPL, lo que podría representar una amenaza para su autoridad. Por lo tanto, necesita destituir a Zhang para garantizar su control sobre el Partido y que el EPL se mantenga firme», asegura a EFE William Yang, analista sénior para el Noreste de Asia en International Crisis Group.

Las investigaciones abiertas sobre estos dos oficiales han terminado por trastocar la estructura de mando del EPL: de los siete miembros que tenía la CMC a finales de 2022, actualmente solo quedan dos, el propio Xi y Zhang Shengmin, vicepresidente segundo y jefe de la campaña anticorrupción del Ejército. Los demás han sido purgados.

Una purga diferente a las demás

Las pesquisas en torno a Zhang Youxia, de 75 años, son diferentes a las anteriores, no solo por tratarse del oficial uniformado de mayor rango en ser depurado hasta la fecha, sino por su estrecha vinculación personal y familiar con Xi -sus padres combatieron juntos en la guerra civil- y por su papel fundamental en las reformas militares lanzadas por el líder chino en 2015.

Zhang era, además, uno de los pocos generales que quedaban en China con experiencia real en combate, lo que probablemente llevó a Xi a promoverlo hasta la primera vicepresidencia de la CMC a los 72 años, cuatro por encima de la edad oficial de jubilación.

Sin embargo, en un editorial publicado el domingo, el principal periódico del EPL empleó un vocabulario muy duro para denunciar las presuntas irregularidades de Zhang, acusándolo de «debilitar gravemente la imagen y la autoridad» de la dirección de la CMC -es decir, de Xi- y de causar daños «extremadamente negativos» al Partido, al Estado y al EPL.

«El mero hecho de que Xi haya podido destituir a tantas élites del EPL desde que asumió el poder es una clara señal de que su posición en el régimen sigue siendo inquebrantable», afirma a EFE James Char, profesor asistente de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales de Singapur.

¿Qué sucederá con Taiwán?

Las causas contra Zhang y Liu llegan a un año de dos hitos clave: el XXI Congreso del PCCh -que se celebra cada cinco años y en el que Xi buscará previsiblemente un cuarto mandato- y el centenario de la fundación del EPL, fecha para la que, según la inteligencia estadounidense, el líder chino habría ordenado que las Fuerzas Armadas estén preparadas para una posible contingencia sobre Taiwán.

La «reunificación» con esta isla, administrada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como una «parte inalienable» del territorio chino, es una de las prioridades estratégicas de Xi, y las purgas no alterarán ese objetivo a largo plazo. En todo caso, podrían postergarlo brevemente.

«Probablemente Xi necesite algún tiempo para encontrar candidatos adecuados para las vacantes en la cúpula del EPL. Sin embargo, esto solo debe verse como un período temporal de calma en torno a la preparación del EPL para una eventual campaña contra Taiwán, en lugar de un retroceso fundamental», señala William Yang.

La incógnita ahora es qué perfiles escogerá Xi para dirigir los designios del Ejército más grande del mundo. Para Drew Thompson, exfuncionario del Departamento de Defensa de EE. UU., Zhang Youxia -a quien conoció en 2012- era el único oficial en servicio activo que podía brindarle al mandatario el «mejor y más objetivo asesoramiento» sobre las capacidades reales del EPL, incluyendo sus «deficiencias».

«Creo que (Zhang) podría evaluar objetivamente las capacidades militares de Estados Unidos y Taiwán y explicarle a Xi Jinping los riesgos y costes militares de una operación para tomar Taiwán», escribió Thompson este lunes en Substack. «Un adulador sin experiencia en combate le dirá a Xi lo que quiere oír», remató. EFE

