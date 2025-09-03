Xi Jinping destaca la contribución de China a la paz al inaugurar el desfile militar

1 minuto

Pekín, 3 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este miércoles que “el pueblo chino realizó una gran contribución para salvar la civilización humana y defender la paz mundial” al inaugurar el desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.El mandatario advirtió de que “solo cuando los países se tratan como iguales y viven en armonía se puede salvaguardar la seguridad común, eliminar las causas de la guerra y evitar que se repitan las tragedias de la historia”.Xi pronunció estas palabras en la plaza de Tiananmen, ante líderes extranjeros entre los que figuran Vladímir Putin y Kim Jong-un. EFE jco-aa-gbm-lcl/nvm(foto) (video)