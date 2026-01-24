Xi Jinping felicita a Museveni por su séptima reelección como presidente de Uganda

2 minutos

Nairobi, 24 ene (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, felicitó a su homólogo de Uganda, Yoweri Museveni, por ganar un séptimo mandato en las elecciones del 15 de enero pasado, al definirle como «un viejo amigo del pueblo chino», informó este sábado la embajada del gigante asiático en Kampala, capital ugandesa.

Xi envió este viernes a Museveni un mensaje de felicitación en el que destacó que el mandatario ugandés «se ha comprometido desde hace tiempo a promover el desarrollo de las relaciones entre China y Uganda, algo que China aprecia enormemente», indicó la misión diplomática en su cuenta de la red social X.

El jefe de Estado chino se declaró «dispuesto a trabajar con Museveni para profundizar la confianza política mutua» e «impulsar la amistad tradicional», así como para «promover el desarrollo integral de la asociación estratégica integral de cooperación entre China y Uganda, con el fin de beneficiar mejor a ambos pueblos».

China y Uganda mantienen fuertes relaciones diplomáticas y económicas desde 1962.

El pasado miércoles, Museveni, de 81 años, se despidió del embajador saliente de China en Uganda, Zhang Lizhong, en un acto en el que destacó el continuo fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Museveni, en el poder desde 1986, obtuvo el 71,65 % de los votos en las elecciones presidenciales del pasado día 15, logrando así un séptimo mandato de cinco años, según la Comisión Electoral.

Su principal rival, el líder opositor y cantante Bobi Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 % de los sufragios.

Pero el dirigente opositor rechazó estos resultados y denunció un «fraude masivo» en las elecciones, celebradas en medio de un apagón de internet y tras meses de represión de la disidencia. EFE

