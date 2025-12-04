Xi Jinping recibe a Emmanuel Macron en Pekín al inicio de su visita de Estado

Pekín, 4 dic (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne este jueves en Pekín con su homólogo de China, Xi Jinping, al comienzo de su visita de Estado al gigante asiático, centrada en comercio, Ucrania y la relación bilateral.

Macron fue recibido con una ceremonia oficial en el Gran Palacio del Pueblo de la capital china antes de iniciar las conversaciones formales con Xi.

Esta es la cuarta visita del mandatario francés al país asiático desde que llegó al poder, y forma parte de una agenda que también lo llevará el viernes a la ciudad de Chengdu (centro).

El viaje, que arrancó el miércoles con la llegada de Macron a Pekín, se produce en un momento de tensiones comerciales entre China y la Unión Europea, con París reclamando un acceso más equilibrado al mercado chino y condiciones de competencia comparables para las empresas europeas.

La investigación comunitaria sobre los vehículos eléctricos chinos y las advertencias de Pekín sobre posibles represalias han elevado la sensibilidad de la visita.

En el plano internacional, Macron busca transmitir a Xi la importancia de que China utilice su influencia para favorecer una desescalada en la guerra de Ucrania, aunque Francia no espera cambios sustanciales en la cercanía de Pekín a Moscú.

También figuran en la agenda asuntos como Oriente Medio, la economía global y los intercambios culturales y económicos bilaterales.

La visita coincide con una fase de intensa actividad diplomática de China. Este miércoles, el ministro de Exteriores, Wang Yi, pidió a Francia reforzar la coordinación bilateral en plena disputa con Japón por Taiwán, y defendió que la gira del presidente francés sirva para «profundizar la confianza estratégica». EFE

