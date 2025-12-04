The Swiss voice in the world since 1935
Xi Jinping recibe a Emmanuel Macron en Pekín al inicio de su visita de Estado

Pekín, 4 dic (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne este jueves en Pekín con su homólogo de China, Xi Jinping, al comienzo de su visita de Estado al gigante asiático, centrada en comercio, Ucrania y la relación bilateral.

Macron fue recibido con una ceremonia oficial en el Gran Palacio del Pueblo de la capital china antes de iniciar las conversaciones formales con Xi.

Esta es la cuarta visita del mandatario francés al país asiático desde que llegó al poder, y forma parte de una agenda que también lo llevará el viernes a la ciudad de Chengdu (centro). EFE

