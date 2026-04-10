Xi Jinping recibe a la líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, en Pekín

1 minuto

Pekín/Taipéi, 10 abr (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, recibió este viernes en Pekín a la líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, en lo que supone la primera reunión de este tipo en casi diez años, informó la agencia oficial Xinhua.

La cita tiene lugar en un momento especialmente sensible, a pocas semanas de la reunión prevista en Pekín entre Xi y el mandatario estadounidense, Donald Trump, y tras años de creciente presión militar de China sobre Taiwán. EFE

jacb/imh/rrt

(foto) (video)