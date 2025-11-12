Xi Jinping recibe a los reyes de España en una ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo

Pekín, 12 nov (EFE).- Los reyes de España han sido recibidos oficialmente este miércoles en una ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo, en la Plaza de Tiananmen de Pekín, por el presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyua, en el inicio de la jornada más institucional del viaje de Estado que realizan a China.

Tras la llegada de Felipe VI y la reina Letizia junto a Xi Jinping y Peng Liyuan, han saludado a la delegación china y a la española de la que forman parte también los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el de Economía, Carlos Cuerpo, y a la que han asistido un centenar de niños con ramos de flores.

Felipe VI y el presidente Xi Jinping han ocupado su lugar en el podio en la plaza, adornada con flores rojas y amarillas, donde se han escuchado los himnos nacionales de ambos países y se han dirigido a la formación militar.

Ambos jefes de Estado han pasado revista a las tropas, una guardia de honor formada por los ejércitos de Tierra, Mar y Aire y una unidad de mujeres, mientras que los niños han saltado y gritado «bienvenidos».

Tras el desfile, los reyes, el presidente chino y su mujer han accedido al palacio del Pueblo para posar para la foto oficial para dar comienzo a continuación al encuentro oficial. EFE

