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Xi Jinping respalda la mediación de Pakistán entre EE.UU. e Irán ante un posible acuerdo

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Pekín, 25 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, respaldó este lunes el papel mediador de Pakistán en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y pidió a Islamabad mantener una «comunicación y coordinación estrechas» para «promover un mundo multipolar igualitario y ordenado».

Xi se reunió en Pekín con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en medio de la incertidumbre sobre un posible acuerdo en Oriente Medio que, según medios estadounidenses, estaría próximo a cerrarse. EFE

imh/lcl/jgb

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