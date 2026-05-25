Xi Jinping respalda la mediación de Pakistán entre EE.UU. e Irán ante un posible acuerdo

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(Actualiza con declaraciones del ministro de Exteriores pakistaní)

Pekín, 25 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, respaldó este lunes el papel mediador de Pakistán en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y pidió a Islamabad mantener una «comunicación y coordinación estrechas» para «promover un mundo multipolar igualitario y ordenado».

Xi se reunió en Pekín con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en medio de la incertidumbre sobre un posible acuerdo en Oriente Medio que, según medios estadounidenses, estaría próximo a cerrarse.

«China valora que Pakistán asuma activamente responsabilidades y desempeñe un papel de mediación para restaurar la paz en Oriente Medio», expresó Xi, que añadió que ambas partes deben coordinarse para oponerse al unilateralismo y a la mentalidad de Guerra Fría y promover un mundo multipolar, según un comunicado del Ministerio chino de Exteriores.

El mandatario chino expresó a Sharif que ambos países deben llevar una cooperación en seguridad de mayor nivel y más amplia y salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad regionales.

Por su parte, el primer ministro pakistaní agradeció el apoyo de China a la mediación de Islamabad y aseguró que las cuatro propuestas de Xi sobre la situación en Oriente Medio son «una guía para lograr la paz», indica la nota oficial.

El citado plan propuesto por Xi a mediados de abril para promover la paz y la estabilidad en la región aboga por el respeto a la soberanía nacional, la coexistencia pacífica, el derecho internacional y la coordinación entre desarrollo y seguridad en la región.

En los últimos días, autoridades paquistaníes han actuado como canal para el intercambio de mensajes entre ambas partes, mientras China ha expresado públicamente su apoyo a un papel de mediación «justo y equilibrado» de Islamabad.

Tras las noticias de que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán estaría próximo a cerrarse, Pakistán indicó que espera albergar «muy pronto» nuevas rondas de negociaciones entre ambas partes, tras un primer intento fallido en abril.

En las últimas semanas, el canciller Wang Yi, quien también asistió a la reunión hoy, ha elogiado los esfuerzos de Islamabad para facilitar contactos entre Washington y Teherán y le ha pedido que intensifique sus gestiones para contribuir a la desescalada.

Además del papel mediador de Pakistán en el conflicto de Oriente Medio, que ya se planteaba como uno de los temas a tratar en la reunión, Xi enfatizó la confianza, comprensión y apoyo entre ambos países, en el marco del 75.º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas.

Ambos mandatarios reivindicaron la amistad «a toda prueba» que une a sus dos países y apostaron por profundizar la relación bilateral a través de una mayor cooperación en agricultura, industria, inteligencia artificial y formación de talento, así como en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por China y de la que forma parte Pakistán.

El ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, también presente en la reunión, agradeció a través de su cuenta de X la hospitalidad china y destacó que Pakistán valora profundamente la amistad y cooperación entre ambos países.

Sharif y Dar se reunieron también durante la jornada con el primer ministro chino, Li Qiang, en un encuentro en el que ambos gobiernos firmaron varios acuerdos de cooperación en áreas como el comercio, la inversión, la agricultura, la ciencia y tecnología, el cambio climático y la educación.

El mandatario pakistaní llegó el sábado a Hangzhou para iniciar una visita oficial de cuatro días al país asiático que coincide con el creciente protagonismo de Islamabad como mediador entre Irán y Estados Unidos.

También desde el sábado se encuentra en la India el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en lo que constituye su primera visita oficial al país, donde se reunió con el primer ministro Narendra Modi para abordar asuntos como la seguridad y el mercado energético. EFE

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