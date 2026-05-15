The Swiss voice in the world since 1935

Xi Jinping y Donald Trump se reúnen en la residencia de la cúpula dirigente china

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 15 may (EFE).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, iniciaron este viernes un encuentro en Zhongnanhai, el complejo que alberga la residencia y oficinas de la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), en la segunda jornada de la visita de Estado del mandatario estadounidense al país asiático.

El encuentro tiene lugar en uno de los espacios más simbólicos y reservados del poder político chino, después del primer cara a cara mantenido el jueves en el Gran Palacio del Pueblo, centrado en comercio, Taiwán y asuntos internacionales. EFE

gbm/aa/rrt

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR