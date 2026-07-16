Xi Jinping y par kazajo reafirman su asociación estratégica y buscan aumentar cooperación

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Pekín, 16 jul (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este jueves en la ciudad de Shanghái (este) con su homólogo de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, con quien reafirmó la asociación estratégica que une a los dos países y su deseo de ampliar la cooperación en ámbitos como la energía o el transporte.

Xi indicó que, en un mundo que atraviesa cambios profundos y complejos, la relación entre China y Kazajistán «ha resistido la prueba del tiempo, manteniéndose sólida y resiliente», según un comunicado publicado por la agencia estatal Xinhua.

El mandatario chino aseguró que Pekín y Astaná deben reforzar la articulación de sus estrategias y políticas de desarrollo, mejorar continuamente el nivel de la cooperación práctica, promover el desarrollo común y llevar la cooperación estratégica entre ambos países a «nuevas cotas y resultados».

«La asociación bilateral ha mantenido un alto nivel de funcionamiento, lo que demuestra un enorme potencial de cooperación y un amplio margen de desarrollo», recalcó Xi, que llamó a impulsar nuevas modalidades de comercio electrónico transfronterizo, ampliar la colaboración en energía y minerales, incrementar los vuelos directos o facilitar el transporte por carretera internacional.

Por su parte, Tokáyev consideró las relaciones con China «una prioridad máxima» en su política exterior y se comprometió a seguir reforzando su asociación estratégica integral, según el comunicado chino.

El presidente kazajo confió en mantener estrechos intercambios de alto nivel con China, reforzar la cooperación práctica en numerosos sectores y lograr resultados tangibles, al tiempo que se mostró dispuesto a continuar colaborando con el gigante asiático en organismos multilaterales como Naciones Unidas.

Tras el encuentro, los dos jefes de Estado presenciaron la firma y el anuncio de varios documentos de cooperación en los ámbitos del comercio, el transporte, las finanzas y los medios de comunicación.

La cita llega apenas unos días después de que el canciller kazajo, Yermek Kosherbayev, se reuniera en Pekín con su homólogo chino, Wang Yi, y ratificara que su país «mantiene una política exterior independiente y considera prioritaria la cooperación con China»

Wang ya había adelantado entonces que Tokáyev viajaría próximamente a China para participar en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de 2026, que se celebra en Shanghái entre el 17 y el 20 de julio, en el marco de una relación bilateral que, según indicó, mantiene un «rápido ritmo de desarrollo».

China ha reforzado durante los últimos años sus vínculos con las cinco repúblicas de Asia Central, una región clave para sus corredores comerciales hacia Europa, su seguridad energética y la estabilidad de la región occidental china de Xinjiang.

En 2025, Xi y los líderes centroasiáticos firmaron en Astaná un Acuerdo de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación y acordaron intensificar la colaboración en comercio, transporte, energía y seguridad, en un espacio donde Rusia conserva una importante influencia política, económica y militar, además de alianzas y bases en Kirguistán y Tayikistán. EFE

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