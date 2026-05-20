Xi lamenta ante Putin las «tendencias hegemónicas» en el escenario internacional

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Pekín, 20 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, lamentó este miércoles ante su homólogo ruso, Vladímir Putin, las «tendencias adversas de hegemonismo unilateral» en el escenario internacional y defendió una mayor coordinación estratégica entre Pekín y Moscú.

Durante su reunión en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, Xi afirmó que China y Rusia deben actuar con una perspectiva estratégica de «largo plazo» y promover un sistema de gobernanza global «más justo y razonable», según la agencia estatal Xinhua. EFE

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