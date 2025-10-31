Xi lima asperezas con Canadá y Boric defiende el «multilateralismo» en la APEC

El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este viernes con el primer ministro de Canadá para limar su tensa relación comercial, en una cumbre de la APEC en la que el chileno Gabriel Boric clamó en favor del «multilateralismo».

Los vínculos entre Pekín y Ottawa se enfriaron en 2018 tras la detención en Canadá de una responsable del grupo tecnológico chino Huawei y la captura por parte de Pekín de dos canadienses acusados de espionaje.

Además, el primer ministro canadiense Mark Carney anunció en julio un arancel adicional del 25% sobre las importaciones de acero chino, mientras el gigante asiático impuso una tarifa temporal de 75,8% a la canola norteamericana.

Las primeras conversaciones formales entre dos líderes de China y Canadá desde 2017 se llevaron a cabo este viernes en la ciudad surcoreana de Gyeongju, que acoge la cumbre de APEC.

Xi le dijo a Carney en su charla que la relación bilateral «ha mostrado una recuperación», y lo invitó a visitar China, un ofrecimiento que el dirigente canadiense agradeció como una oportunidad para «continuar el diálogo».

En la APEC, los ojos están puestos en la agenda de Xi tras la salida la víspera del estadounidense Donald Trump, quien abandonó Corea del Sur inmediatamente después de una esperada reunión entre ambos.

Durante su encuentro, los dirigentes de las dos mayores economías mundiales pactaron reducir algunos aranceles estadounidenses contra China a cambio de que Pekín levante sus restricciones sobre las vitales tierras raras y aumente las compras de soja estadounidense.

– «Dos elefantes en la sala» –

Una veintena de países participan hasta el sábado en esta cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), incluidos Chile, México y Perú.

El único presidente latinoamericano en la cita, el chileno Boric, hizo este viernes ante sus pares una defensa del multilateralismo, en medio de las esperanzas de que la disputa comercial entre Pekín y Washington se haya desvanecido.

«En esta APEC, las economías aquí presentes nos manifestemos muy firmemente a favor del multilateralismo, no en contra de un país, no en contra de una medida específica», clamó en medio de lo que denunció como tensiones geopolíticas mundiales.

En un foro posterior de empresarios, lanzó: «Tenemos dos elefantes en la sala: la guerra y el proteccionismo».

«Cuando se cambian las reglas del juego de manera intempestiva, no respetando, además, los tratados comerciales ni las reglas que conjunta y voluntariamente nos hemos dado, se resquebrajan las confianzas», consideró.

También dijo que «la paz es disruptiva», pero hay que «luchar por ella». «Llamamos a respetar el Derecho internacional, tanto en el conflicto en el mundo árabe con el genocidio a Palestina llevado a cabo por el gobierno de Israel o con la invasión ilegítima de Rusia en Ucrania».

Horas antes, el mandatario izquierdista, con una fuerte agenda medioambiental, anunció el inicio de negociaciones con Nueva Zelanda y Singapur para un Acuerdo de Asociación para la Economía Verde, al alertar que la crisis climática «no espera».

En la misma línea de defensa del comercio libre, el máximo representante de México en la cumbre, el secretario de Economía Marcelo Ebrard, propuso el jueves reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC) durante una reunión ministerial.

«Conectar a nuestros países y economías requiere de reglas y confianza», defendió.

– El turno de China –

En un discurso pronunciado el viernes en la cumbre, el presidente chino Xi también pidió que se preservara el sistema de comercio internacional y las cadenas de producción, perturbadas por la disputa comercial Pekín-Washington.

El líder chino tiene previsto reunirse con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar el archipiélago.

La líder conservadora, en el pasado una dura crítica de China, ha moderado su enfoque desde su llegada al poder.

Sin embargo, en su primer discurso el viernes subrayó que el desarrollo del sector militar de China, Corea del Norte y Rusia se había convertido en «un motivo de gran preocupación».

La líder japonesa se comprometió a «reforzar fundamentalmente» las capacidades militares del país aumentando el presupuesto de defensa al 2% del PIB a partir del actual ejercicio fiscal.

