Xi pasará revista a las tropas en el desfile en Pekín por aniversario del fin de la IIGM

Pekín, 20 ago (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, pasará revista a las tropas en el desfile militar previsto para el 3 de septiembre en Pekín por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

El evento constará de dos partes y tendrá una duración aproximada de 70 minutos, explicaron representantes castrenses en una rueda de prensa en la capital china.

El primer paso será la revista: las unidades se desplegarán a lo largo de la avenida de Changan hasta la plaza de Tiananmen, para recibir la inspección de Xi, como ya sucediese hace 10 años en el desfile por el 70º aniversario de la misma efeméride.

El segundo paso será la marcha de exhibición, durante la cual los contingentes pasarán sucesivamente por la plaza de Tiananmen.

Está previsto asimismo que el presidente chino, también líder de la Comisión Militar Central, órgano militar de mayor rango, pronuncie un discurso durante el evento.

Los portavoces afirmaron que los preparativos del desfile, al que asistirán líderes internacionales como el presidente ruso, Vladímir Putin, se encuentran «básicamente completados».

Asimismo, señalaron que parte del equipamiento militar terrestre, marítimo y aéreo, ciertos sistemas de precisión, así como drones, se mostrarán por primera vez durante el evento, aunque no proporcionaron detalles sobre las novedades que se exhibirán.

La Segunda Guerra Mundial transcurrió de forma paralela a la invasión japonesa de China (1931-1945) y a la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China (1927-1949), quienes acordaron una tregua para hacer frente, de forma conjunta, a las tropas japonesas.

La invasión nipona causó más de 35 millones de bajas entre tropas y civiles chinos hasta 1945, según Pekín, representando un tercio de las bajas de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. EFE

