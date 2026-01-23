Xi pide a Lula que China y Brasil defiendan el «rol central» de la ONU

El presidente chino, Xi Jinping, pidió este viernes en una llamada a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que ambos países defiendan «el rol central» de la ONU en la comunidad internacional, informó la prensa estatal.

La conversación tuvo lugar al día siguiente de que el presidente estadounidense, Donald Trump, inaugurara en Davos su Junta de Paz, una entidad que pretende resolver los conflictos globales entre preocupaciones de que pueda rivalizar con el sistema de Naciones Unidas.

Aunque tanto China como Brasil han sido invitados a unirse al nuevo grupo, ninguno de los dos líderes ha confirmado su participación.

Sin mencionar la junta de Trump, Xi le dijo a Lula durante su llamada que en la actual situación internacional «tumultuosa», sus países «son fuerzas constructivas para mantener la paz y la estabilidad mundiales», según un comunicado difundido por la cadena estatal CCTV.

«Deben mantenerse firmes en el lado correcto de la historia (…) y defender conjuntamente el rol central de Naciones Unidas y la equidad y la justicia internacionales», afirmó el presidente chino.

Durante su reciente participación en el Foro Económico Mundial en Suiza, Trump matizó que su Junta de Paz trabajará en «colaboración» con la ONU, aunque una vez completada «podrá hacer prácticamente» lo que sus miembros quieran.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín dijo el miércoles que «independientemente de cómo cambie la situación internacional, China defiende firmemente el sistema internacional con Naciones Unidas como eje central».

El gigante asiático y segunda potencia económica mundial ha abogado tradicionalmente por el sistema de Naciones Unidas, del que es miembro permanente de su Consejo de Seguridad con derecho a veto.

El excanciller y asesor especial de Lula, Celso Amorim, expresó el jueves al medio brasileño O Globo su escepticismo con la junta de Trump, al asegurar que podría representar «una revocación» de Naciones Unidas.

«Sin duda, no veo cómo aceptar. No se puede considerar una reforma de la ONU realizada por un solo país», dijo al ser preguntado sobre si el país latinoamericano respondería a la invitación.

Pekín y Brasilia mantienen fuertes lazos económicos y políticos.

Durante la ofensiva arancelaria global lanzada por Trump el año pasado, ambos países trataron de presentarse como firmes defensores del sistema comercial multilateral.

Xi le dijo a Lula en agosto que podían dar ejemplo de «autosuficiencia» a las potencias emergentes.

