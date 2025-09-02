Xi pide al premier pakistaní que garantice seguridad de los proyectos chinos en Pakistán

3 minutos

Pekín, 2 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo hoy una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en la que pidió «medidas concretas y efectivas para garantizar la seguridad del personal, los proyectos y las instituciones chinas en Pakistán», donde algunos trabajadores chinos han sufrido ataques terroristas en los últimos tiempos.

Xi indicó en Pekín que «China y Pakistán son amigos en la adversidad y hermanos» y que «una sólida relación entre China y Pakistán contribuye al mantenimiento de la paz y el desarrollo regionales», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El mandatario chino enfatizó que «China apoya a Pakistán en el mantenimiento de la unidad, el enfoque en el desarrollo y el fortalecimiento de su fuerza nacional».

Por su parte, Sharif dijo que «Pakistán no escatimará esfuerzos para proteger la seguridad del personal, los proyectos y las instituciones chinas», según la Cancillería china.

Según el primer ministro pakistaní, «cada generación de pakistaníes recuerda la desinteresada ayuda de China». Sharif agregó que «ninguna fuerza puede quebrantar esta inquebrantable amistad entre Pakistán y China».

En octubre de 2024, dos ciudadanos chinos murieron y más de una docena de personas resultaron heridas en un atentado suicida en el aeropuerto de la meridional Karachi, y en marzo de ese año otro atacante suicida mató al menos a cinco chinos y un paquistaní, todos trabajadores del proyecto hidroeléctrico Dasu, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa.

En marzo del año pasado, otro atentado suicida mató a cinco ingenieros chinos y a un conductor paquistaní en la misma provincia.

Este tipo de ataques constituyen un escollo en el desarrollo de los lazos entre China y Pakistán, países que mantienen una sociedad cercana en diversos ámbitos, entre ellos el económico.

Pekín se ha comprometido a invertir 64.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura en Pakistán, en el marco del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC, por sus siglas en inglés), parte de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China, que vincula al sur y el centro del continente asiático con la capital china.

Sharif participó este lunes y el domingo pasado en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tuvo lugar en la ciudad china de Tianjin (noreste).

El mandatario pakistaní asistirá además este miércoles al desfile militar por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que tendrá lugar mañana en la plaza pequinesa de Tiananmen y a la que asistirá el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, entre otros. EFE

