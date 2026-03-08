Xi pide reforzar lucha anticorrupción en el Ejército tras purgas en la cúpula militar

3 minutos

Pekín, 8 mar (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, pidió «seguir avanzando decididamente en la lucha contra la corrupción» en el Ejército y advirtió de que en las Fuerzas Armadas «no puede haber personas desleales» al Partido Comunista Chino ni «elementos corruptos», tras recientes purgas en la cúpula militar del país.

Xi realizó estas declaraciones este sábado durante una reunión con diputados del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) y de la Policía Armada Popular en el marco de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), informó la agencia estatal Xinhua.

El mandatario es también presidente de la Comisión Militar Central (CMC), el órgano que dirige el EPL y constituye la máxima autoridad militar de China.

En su intervención, Xi subrayó que las Fuerzas Armadas deben mantener «sin vacilaciones» el liderazgo del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante).

Xi instó además a fortalecer los mecanismos de supervisión en ámbitos sensibles como el flujo de fondos, el ejercicio del poder y la gestión de grandes proyectos militares, al tiempo que pidió mejorar el control del presupuesto de defensa y asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente.

Durante el encuentro, el presidente reiteró que el objetivo para el próximo periodo del plan quinquenal (2026-2030) es avanzar en la modernización del Ejército y cumplir la meta de convertir a las Fuerzas Armadas chinas en un ejército plenamente moderno para el centenario de su fundación en 2027.

Las imágenes distribuidas por la prensa estatal sobre la reunión mostraron únicamente a Xi y al vicepresidente de la CMC, Zhang Shengmin, sentados en la mesa principal junto a los diputados militares, en contraste con encuentros similares de años anteriores en los que solían aparecer varios miembros del órgano dirigente de las Fuerzas Armadas.

La reducción visible de la cúpula castrense se produce después de varios meses de destituciones e investigaciones disciplinarias que han afectado a altos cargos del aparato militar, incluidos los exministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe, así como los exvicepresidentes de la CMC Zhang Youxia y He Weidong y a responsables de la Fuerza de Misiles del EPL y del Estado Mayor Conjunto.

El contexto coincide además con el anuncio esta semana de un aumento del 7 % del presupuesto de defensa para 2026, hasta 1,91 billones de yuanes (unos 277.000 millones de dólares), presentado ante la ANP junto al informe gubernamental.

El incremento, inferior al 7,2 % registrado en cada uno de los tres años anteriores, acompaña a otros objetivos económicos anunciados durante la apertura del Legislativo, entre ellos una meta de crecimiento de «entre el 4,5 % y el 5 %» para 2026, la más baja desde 1991. EFE

