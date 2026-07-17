Xi pide una gobernanza «precisa y efectiva» de la IA para impedir una «pérdida de control»

Compartir

4 minutos

Shanghái (China), 17 jul (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, llamó hoy a garantizar que la supervisión y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) sean «precisas y efectivas», y a «pulir constantemente» las medidas al respecto para «prevenir una pérdida de control» sobre esta tecnología emergente.

El mandatario hizo estas declaraciones en su discurso durante la inauguración de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), el principal evento sobre este sector en China, al que asistió por primera vez en lo que la prensa económica califica como un espaldarazo a la IA, fijada por Pekín como área estratégica.

«Siempre debemos guiar el desarrollo de la IA con sabiduría humana y consensos internacionales, para que la IA se convierta en una fuerza poderosa que aumente el bienestar de la humanidad y haga avanzar a la civilización humana», exhortó.

«Debemos reforzar nuestra conciencia sobre los riesgos y garantizar que la IA sea segura y controlable, (…) y garantizar que la IA está siempre bajo control humano», agregó Xi.

En su opinión, el mundo se halla ante un «período sin precedentes» de innovación tecnológica gracias a los avances en conectividad inteligente, colaboración entre humanos y máquinas, integración entre sectores o creaciones conjuntas, los cuales «están desatando un poder enorme».

Gobernanza «justa e igualitaria»

Esto no solo genera oportunidades sino también desafíos de gobierno, apuntó Xi un día después de anunciar precisamente la creación de un organismo internacional de gobernanza para la IA, la Waico, junto a otros 29 países.

«Los humanos debemos responder a las preguntas de nuestros tiempos: ¿Cómo llevarnos bien con máquinas que piensan? ¿Cómo garantizar la seguridad cuando los algoritmos forman parte de la toma de decisiones? ¿Cómo afrontar los desafíos éticos que plantea la tecnología a través de una gobernanza flexible? ¿Cómo conseguir que la IA sea para todos cuando las divisiones siguen ensanchándose?», planteó.

Una de las respuestas que ofreció a estos desafíos fue «garantizar que la IA sea un motor importante para la prosperidad y la seguridad comunes», y al mismo tiempo «unir esfuerzos para construir un sistema justo e igualitario para la gobernanza de la IA».

Dentro de estos esfuerzos comunes, Xi habló específicamente de aprovechar el salto de la IA «desde el mundo digital al físico», refiriéndose a la transformación y mejora de las industrias tradicionales y al surgimiento y crecimiento de otras nuevas.

Asimismo, el líder chino se refirió de forma velada a Estados Unidos y a las restricciones que Washington aplica a la exportación de tecnología avanzada en el marco de su rivalidad con el país asiático: «Debemos oponernos conjuntamente a estirar el concepto de seguridad nacional en el campo de la IA, o a poner la seguridad de un país por encima de la de otros».

IA para el ‘sur global’

Xi llamó a «formar un marco de gobernanza global basado en consensos», y a «impedir que se creen nuevas injusticias históricas» con la IA, en referencia a la brecha entre países desarrollados y otros en vías de desarrollo.

Precisamente, el mandatario enmarcó la creación de la Waico como una «respuesta a la llamada del ‘sur global'», y avanzó «5.000 oportunidades en adiestramiento sobre IA y programas de seminarios para países en vías de desarrollo», creando centros junto a organizaciones internacionales en Latinoamérica y el Caribe, el sudeste asiático, África o los países árabes.

Como parte de esta oferta, Xi reveló que China permitirá a «treinta países» utilizar su IA de alertas meteorológicas, llamada Mazu, «para proteger hogares alrededor del mundo».

En cualquier caso, si bien Xi llamó a unir al mundo a la hora de regular el uso de la IA, también advirtió del peligro que supone a la hora de «erosionar o menoscabar la diversidad de civilizaciones en el mundo y el carácter único de los diferentes países».

«Debemos hacer un uso correcto de las tecnologías de IA para aumentar el entendimiento, la tolerancia, los intercambios y la participación entre todas las civilizaciones, (pero también) cuidar el jardín de las civilizaciones con sumo cuidado para garantizar que la belleza de cada civilización es apreciada y compartida», sentenció. EFE

vec/jacb/rrt