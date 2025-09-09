Xi recibe al primer ministro portugués y resalta la relación bilateral como «ejemplar»

The Swiss voice in the world since 1935

Pekín, 9 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este martes en Pekín con el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, a quien calificó de “buen amigo” y con quien destacó que los vínculos bilaterales se han convertido en “un ejemplo de respeto mutuo y cooperación beneficiosa” entre países con sistemas políticos distintos.

En el encuentro, celebrado en el Gran Palacio del Pueblo, Xi recordó que China y Portugal “resolvieron de manera adecuada” la cuestión de Macao y subrayó que Lisboa fue el primer país de Europa occidental en firmar un memorando sobre la iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda, en establecer una “asociación azul” con Pekín, centrada en la cooperación marítima, y en emitir bonos en yuanes dentro de la zona euro.

El mandatario chino aseguró que en los últimos años la cooperación en sectores como la energía y las finanzas ha dado “resultados importantes que han beneficiado a ambos pueblos”, de acuerdo con la cadena estatal CCTV.

Montenegro, por su parte, agradeció la acogida y afirmó que la relación bilateral tiene “una larga historia” y que Lisboa y Pekín mantienen una cooperación “estrecha” en numerosos foros, además de compartir “valores comunes”.

La visita del primer ministro luso coincide con el 20º aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral entre China y Portugal, un marco que Pekín considera clave en sus relaciones con un país europeo que, además, mantiene fuertes vínculos históricos con el gigante asiático a través de Macao.

El encuentro de Xi con Montenegro se produce un día después de la reunión en Pekín entre el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y su homólogo portugués, Paulo Rangel, en la que ambos expresaron la voluntad de “profundizar la amistad, reforzar la cooperación y llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel”.

En marzo, Rangel ya había destacado en otra visita a Pekín el “importante papel” de la inversión china en el desarrollo económico de Portugal y abrió la puerta a una mayor presencia de empresas chinas en sectores como infraestructuras, energía y transición ecológica.

Xi, entonces, señaló que Portugal es uno de los países de la Unión Europea con más inversión china per cápita y defendió el papel de Macao como “puente” para estrechar aún más los lazos bilaterales. EFE

