Xi refuerza su alianza con Kim Jong-un en una reunión en Corea del Norte

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Seúl, 8 jun (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, se reunieron este lunes en Pionyang, según el Diario del Pueblo, en el marco de la primera visita del líder chino al hermético país desde 2019.

Xi y Kim se reunieron en la Casa para Visitas de Estado Kumsusan, dijo el diario chino, sin aportar más detalles sobre las conversaciones. El mandatario chino fue recibido esta mañana en la pista del Aeropuerto Internacional Sunan de Pionyang por el líder del hermético país y la primera dama, Ri Sol-ju.

Según imágenes publicadas por la cadena de televisión china CCTV, Corea del Norte desplegó la alfombra roja y recibió a Xi con grandes banderas de ambos países de camino a la plaza Kim Il-sung de Pionyang, nombrada en honor al fundador de Corea del Norte. Xi recibió también un saludo militar, con una salva de 21 disparos.

Por el momento, ni las autoridades chinas ni las norcoreanas han dado información sobre la agenda de Xi en Corea del Norte.

El viaje se interpreta como un intento por parte de Pekín de reafirmar su influencia sobre Pionyang y reactivar una relación que, pese a su alianza histórica, ha atravesado etapas de enfriamiento en la última década por los ensayos nucleares norcoreanos y por el estrechamiento de los vínculos de China con Corea del Sur, y de Corea del Norte con Rusia.

Xi defendió este lunes la continuidad de la alianza entre China y Corea del Norte e instó a ambos países a reforzar su coordinación frente al «hegemonismo» y la «política de fuerza», en un artículo publicado por el diario norcoreano Rodong Sinmun.

China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel clave en el comercio y el suministro de alimentos y energía, aunque esos intercambios están condicionados por las sanciones internacionales derivadas del programa nuclear norcoreano.

El viaje también se produce después de la cumbre que Xi mantuvo en Pekín en mayo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la cual la Casa Blanca aseguró que ambos habían confirmado una «meta compartida» de desnuclearizar Corea del Norte, una formulación que no apareció en la lectura china del encuentro. EFE

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