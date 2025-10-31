Xi se reúne con la primera ministra de Japón con las tensiones marítimas de fondo

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reunieron este viernes en Corea del Sur, en un momento en el que ambos países mantienen disputas por territorios del mar de China Oriental, entre otros asuntos.

Xi mantuvo un encuentro con la recién elegida Takaichi, afirmó la agencia gubernamental china Xinhua sin aportar más detalles, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que arrancó hoy en Corea del Sur con la notable ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Antes de la cumbre de la APEC intercambié saludos con el presidente chino Xi Jinping en la sala de espera», afirmó Takaichi en la red social X. EFE

