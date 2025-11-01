Xi subraya el papel de APEC frente a la «marea contraria» a la globalización económica

Gyeongju (Corea del Sur), 1 nov (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, destacó este sábado en Corea del Sur el papel del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) frente a la «marea contraria» a la globalización económica, y señaló que el país asiático ha elegido la ciudad de Shenzhen como sede para la cumbre de 2026.

«APEC ha realizado contribuciones cruciales al crecimiento y la prosperidad en la región, su papel ha cobrado mayor relevancia en los últimos años a medida que la globalización económica se enfrenta a una marea contraria», dijo Xi en el último día de la cumbre.

El mandatario también afirmó que, como anfitrión de la cumbre de 2026, China «reunirá a todas las partes para avanzar en el objetivo de una comunidad Asia-Pacífico y promover el crecimiento y la prosperidad».

Xi designó a la ciudad de Shenzhen como sede de la próxima reunión de líderes de APEC, a la que definió como una «moderna metrópolis internacional situada en la costa del Pacífico, junto a Hong Kong, que hace solo unas décadas era un primitivo pueblo de pescadores». EFE

