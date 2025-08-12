Xi transmite a Lula su apoyo y condena el «proteccionismo» tras aranceles de EEUU a Brasil
Pekín, 12 ago (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que condenó el «proteccionismo» después de que Estados Unidos impusiese recientemente aranceles a los productos brasileños.
Xi indicó que «todos los países deben unirse y oponerse firmemente al unilateralismo y al proteccionismo», recoge la Cancillería china en un comunicado.
El mandatario chino aseveró que China «apoya al pueblo brasileño en la defensa de su soberanía nacional y a Brasil en la protección de sus legítimos derechos e intereses», si bien no se refirió explícitamente a los gravámenes estadounidense, agrega el comunicado. EFE
