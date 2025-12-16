Xi traslada al jefe del Ejecutivo hongkonés su «pleno respaldo» tras su informe anual

3 minutos

Pekín, 16 dic (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, trasladó este martes su «pleno respaldo» al jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, que se reunió con Xi en Pekín para relatarle su informe anual de la situación en Hong Kong, marcada últimamente por el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court y por el juicio al magnate de los medios Jimmy Lai.

Xi aseguró que, «durante el último año, bajo el liderazgo de John Lee, el gobierno de la región administrativa especial ha demostrado valentía e iniciativa, salvaguardando firmemente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo».

Según el mandatario chino, el gobierno local «logró un crecimiento económico sostenido» y Hong Kong «ha dado un nuevo paso hacia la prosperidad», recogieron medios estatales chinos.

Xi señaló que las autoridades hongkonesas «deben alinearse» con el nuevo plan quinquenal chino, que será aprobado el próximo marzo y que regirá la segunda economía del mundo el siguiente lustro, e «integrarse mejor en la estrategia nacional de desarrollo y contribuir a ella».

El presidente chino declaró que el Gobierno hongkonés «celebró con éxito» las recientes elecciones legislativas, que se llevaron a cabo bajo las reglas electorales introducidas en 2021, que exigen demostrar “patriotismo” para presentarse a cargos públicos y reservan un papel decisivo al Comité Electoral, dominado por perfiles afines al Gobierno central.

La campaña de dichas elecciones, organizadas el pasado 7 de diciembre, estuvo marcada por el voraz incendio de Wang Fuk Court, el peor en décadas, que dejó 160 fallecidos y condicionó el debate público.

El mandatario chino no se refirió al siniestro durante su reunión con Lee de este martes, según el comunicado publicado en medios oficiales.

La visita de Lee a Pekín se produce en un momento polémico a raíz de que el magnate de los medios hongkonés Jimmy Lai fuese hallado culpable este lunes de «conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras» y de «conspiración para publicar material sedicioso», un fallo criticado por organizaciones de derechos humanos y por gobiernos extranjeros como el estadounidense o el británico.

Lai, fundador del desaparecido diario Apple Daily y una de las figuras más visibles del movimiento prodemocracia en Hong Kong, fue detenido por primera vez en 2020 tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín a raíz de las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019.

El empresario, de 78 años y considerado por Pekín un «peón de fuerzas antichinas», podría ser condenado a cadena perpetua. EFE

aa/alf