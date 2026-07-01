Xi urge al Partido Comunista a que elimine los «virus» internos que dañan su pureza

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Pekín, 1 jul (EFE).- El presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, pidió este miércoles eliminar los factores que dañan la «pureza» de la formación, que cumple hoy 105 años opacados por decenas de casos de altos cargos corruptos destapados en los últimos tiempos.

Xi afirmó en un discurso en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín que el PCCh debe «limpiar todos los virus» que erosionen su «organismo sano» y garantizar que la formación «nunca cambie de naturaleza ni de color», en un tramo del discurso dedicado a la disciplina interna.

El mensaje llega después de varios años de campaña anticorrupción y purgas que han alcanzado a altos cargos civiles y militares, entre ellos antiguos responsables del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) y miembros de la cúpula dirigente del partido. EFE

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