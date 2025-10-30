Xi viaja a Corea del Sur para su reunión con Trump y el Foro de APEC

Pekín, 30 oct (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, viajó este jueves a Corea del Sur, donde hoy se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en busca de un acuerdo que rebaje las tensiones comerciales entre ambos países.

Los medios estatales chinos informaron a primera hora de la partida de Xi hacia la ciudad surcoreana de Busan, donde se celebrará el cara a cara con Trump y que se encuentra a menos de dos horas de vuelo de Pekín.

Además de verse con el mandatario estadounidense, el presidente chino participará en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Gyeongju, y realizará una visita de Estado a Corea del Sur.

En la comitiva que acompaña a Xi figuran el ministro de Exteriores, Wang Yi, y el viceprimer ministro He Lifeng, quien ha estado a cargo de las negociaciones comerciales de China con EE.UU., las últimas hace menos de una semana en Kuala Lumpur.

He y su contraparte estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afinaron en la capital malasia las bases del preacuerdo que discutirán hoy Xi y Trump en su primer cara a cara desde que el líder republicano regresó al poder en enero.

Se espera que los mandatarios, que no se ven desde el G20 celebrado en Osaka (Japón) en 2019, aborden una amplia agenda que incluye, además de los aranceles, el futuro de TikTok en EE.UU. y la situación de Taiwán, entre otros asuntos. EFE

