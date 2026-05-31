Xi viaja menos y Pekín presume de «centro diplomático global», aunque con frutos limitados

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Pekín, 31 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, ha reducido sus viajes al exterior, pero Pekín se ha llenado este año de líderes internacionales que buscan acuerdos comerciales, inversiones o diálogo ante las diversas crisis internacionales, una sucesión de visitas que la prensa local presenta como prueba de que China es «epicentro de la diplomacia mundial», si bien, los resultados concretos de algunas de ellas han sido limitados.

En los últimos cinco meses, el mandatario chino ha recibido en la capital a dirigentes como el británico Keir Starmer, el uruguayo Yamandú Orsi, el español Pedro Sánchez, el vietnamita To Lam, el estadounidense Donald Trump, el ruso Vladímir Putin, el pakistaní Shehbaz Sharif o el serbio Aleksandar Vucic, en una agenda que mezcla socios occidentales, aliados estratégicos y países del llamado ‘Sur Global’.

Una intensa agenda diplomática

En lo que llevamos de año, no se han registrado visitas oficiales al extranjero por parte de Xi, mientras el Gran Palacio del Pueblo de Pekín ha servido de escenario para reuniones con dirigentes de perfiles muy distintos.

La tendencia se viene observando desde el final de la política de ‘cero covid’ y la reapertura china y se aceleró ya en los últimos meses de 2025 con visitas como la del presidente francés, Emmanuel Macron, el rey Felipe VI de España, además del inédito viaje del monarca tailandés.

Para Li Haidong, profesor de la Universidad de Asuntos Exteriores de China citado por el diario oficial Global Times, el hecho de que Pekín haya recibido en pocos meses a los líderes de cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (el quinto es la propia China) supone «un reconocimiento colectivo del peso global de China».

Yu Jie, investigadora principal sobre China del laboratorio de ideas Chatham House, ha descrito Pekín como una «encrucijada diplomática» para esos países, aunque advierte de que el discurso chino sobre una multipolaridad «más justa y equitativa» responde también a un esfuerzo de largo plazo por ampliar el margen de acción de «centros de poder alternativos» a Washington.

¿»Conectarse con el futuro» o «sistema tributario»?

Para Wang Yiwei, director del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Renmin, citado por el Global Times, China es un «ancla de estabilidad» que «traerá consigo una nueva ola de oportunidades para el mundo», y el hecho de que muchos países intensifiquen ahora sus contactos con Pekín supone, en su opinión, un intento de «conectarse con el futuro».

Sin embargo, la analista Isabel Hilton sostuvo en un ensayo publicado en la revista The New World que la diplomacia china ha pasado a parecerse a «una versión moderna del sistema de tributos», en la que los sucesivos imperios chinos recibían a potencias menores con muestras de hospitalidad que reforzaban su preeminencia, mientras estas obtenían «paz, protección y privilegios comerciales».

Resultados desiguales

Pese a que estas visitas permiten a Pekín proyectar centralidad y mantener abiertos canales con diversos interlocutores, no todas han arrojado resultados concretos de calado.

El analista Damien Ma, del Carnegie Endowment for International Peace, aseguró en un análisis tras la cumbre entre Trump y Xi que la interpretación de sus resultados fue desigual: la parte estadounidense tendió a verla como «un encuentro sin sustancia», por la ausencia de avances tangibles, mientras que la parte china la presentó como una cita «histórica» en la relación bilateral.

Algo similar ocurrió con Putin: su visita permitió escenificar la cercanía política entre China y Rusia, pero no dejó cerrado el acuerdo sobre el gasoducto Fuerza de Siberia 2, uno de los proyectos más ambiciosos de la relación energética entre ambos países.

En otros casos, las visitas sí dejaron acuerdos o compromisos de alcance bilateral: Sánchez elevó el diálogo con China al máximo nivel y firmó documentos comerciales, Starmer buscó «llevar más allá» la relación con un «actor vital», Orsi reforzó la asociación estratégica con Uruguay y To Lam pactó cooperación en cadenas de suministro.

En ese sentido, Ma apuntó que estas cumbres funcionan para China como una forma de «fijar el tono» de la relación y presentar a Pekín como un interlocutor central, aunque para sus visitantes el balance suele medirse menos por la escenificación y más por avances concretos en comercio, inversión, energía o seguridad. EFE

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