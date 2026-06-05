Xi vuelve a Pionyang: claves de una relación a prueba de misiles

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Pekín/Seúl, 5 jun (EFE).- La visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Corea del Norte la próxima semana confirma la reactivación de una relación marcada por la alianza histórica, la dependencia económica de Pionyang y los intentos de China de preservar su influencia en plena aproximación norcoreana a Rusia.

Estas son las claves de la visita y de los lazos entre Pionyang y Pekín:

1. Aliados desde la guerra

China y Corea del Norte mantienen una alianza forjada durante la Guerra de Corea (1950-1953), en la que Pekín respaldó a Pionyang frente a las fuerzas surcoreanas y estadounidenses con más de dos millones de combatientes.

Ese vínculo ha sostenido durante décadas el respaldo político y económico de Pekín a Corea del Norte, aunque la relación ha atravesado etapas de enfriamiento por los ensayos nucleares norcoreanos y por el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Corea del Sur.

2. Sostén económico de Pionyang

China es el principal socio comercial y estratégico de Corea del Norte, con más de 1.400 kilómetros de frontera común y un papel clave en el suministro de alimentos, energía y comercio fronterizo, aunque condicionado por las sanciones internacionales contra el programa nuclear de Pionyang.

El creciente alineamiento militar de Corea del Norte con Rusia no altera el peso económico de Pekín, ya que Moscú «no puede sustituir la influencia económica de China», explicó a EFE el analista Wing Lok Hung, profesor en la Universidad China de Hong Kong.

Este vínculo, además, se ha visto reforzado este año con la reanudación de los trenes transfronterizos y los vuelos directos entre Pekín y Pionyang, tras años de suspensión por la pandemia.

3. Recelo nuclear y estabilidad regional

China se ha opuesto tradicionalmente al programa nuclear norcoreano y ha respaldado resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Pionyang, pero en los últimos años ha rebajado el peso público de esa discrepancia en favor de la estabilidad regional y de la coordinación política con Kim.

En su último libro blanco sobre control de armas y no proliferación (noviembre de 2025), Pekín obvió la desnuclearización como objetivo específico para la península coreana y se limitó a defender una solución «por medios políticos».

En la visita de Kim a Pekín el pasado septiembre, el asunto pareció quedar fuera del foco: según Seúl, el líder norcoreano habría condicionado el viaje a que la desnuclearización no figurase en la agenda.

4. Armamento nuclear: la línea roja de Pionyang

Esta misma semana Kim visitó una planta nuclear recién estrenada, donde afirmó que la capacidad de producción de material nuclear apto para armas «se ha duplicado con creces» en el último lustro, y citó como prioridad «reforzar» las fuerzas nucleares «a un ritmo exponencial».

Kim ha reiterado que la disuasión nuclear es prioritaria y que no dialogará con Washington o Seúl si insisten en la desnuclearización.

«China sabe que Corea del Norte no renunciará a sus armas nucleares, al menos no a corto plazo», afirmó a EFE Gabriela Bernal, experta del Centro Europeo para Estudios de Corea del Norte.

«Es probable que China evite las conversaciones directas sobre el tema nuclear y se centre más en cooperación y diplomacia», aventuró.

5. Un paso «positivo» para Seúl

Desde el punto de vista de Seúl, la visita de Xi a Pionyang es un acontecimiento positivo, estimó Bernal. La Administración del presidente Lee Jae-myung ha adoptado un tono más conciliador que el de su antecesor y ha ofrecido reactivar los contactos con Pionyang.

Seúl afirmó este viernes que espera que la visita sea «constructiva» y contribuya a la paz en la península.

También reveló la semana pasada haber pedido a Singapur que ayude a fomentar el diálogo intercoreano, aprovechando la inusual visita al Norte del canciller singapurense, Vivian Balakrishnan. Este subrayó, no obstante, que Corea del Norte no está preparada para abrir canales de comunicación significativos con EE.UU., Corea del Sur o Japón.

6. La reunión con Trump, en el retrovisor

El viaje de Xi a Pionyang llega menos de un mes después de la visita a Pekín de su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la que ambos confirmaron la «meta compartida» de desnuclearizar Corea del Norte, según la Casa Blanca.

«Incluso si Piongyang no está interesado en el diálogo intercoreano ahora, algún tipo de compromiso aún podría tener lugar a través de canales indirectos», sostuvo Bernal, «especialmente» si Xi facilita la diplomacia entre Washington y el hermético régimen.

Mientras, para Wing Lok Hung, tras las recientes visitas de Trump y el presidente ruso a Pekín, era «esencial» que Xi se reuniera con este «socio geopolítico clave» para abordar «asuntos críticos» y demostrar a EE. UU. que conserva «una influencia significativa» en la península coreana.

El experto añade que la guerra en Irán probablemente influirá en los cálculos estratégicos de Corea del Norte sobre sus capacidades nucleares, pese a lo cual espera que Xi y Kim aborden «estrategias alternativas» para mantener la estabilidad en la península. EFE

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