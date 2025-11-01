Xi y el presidente surcoreano se reúnen con la desnuclerización de Pionyang en la agenda

1 minuto

Gyeongju (Corea del Sur), 1 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, se reunieron este sábado para abordar la desnuclearización de la península coreana, a pesar del rechazo de Pionyang.

En el encuentro entre Xi y Lee, que según la oficina presidencial surcoreana arrancó a las 16:13 hora local (7:13 GMT), la atención estará puesta en si el mandatario chino hará alguna referencia pública al asunto al término de la cita.

Lee apeló al papel «crítico» de China para facilitar el diálogo con Corea del Norte, durante una rueda de prensa previa a su encuentro con Xi en los márgenes de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Pionyang afirmó este sábado que la desnuclearización de la península coreana es una «quimera», y criticó a Corea del Sur después de que el país asiático confirmara que abordaría el asunto durante su cumbre con China, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl. EFE

rvb/daa/jgb

(foto)(vídeo)