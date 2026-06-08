Xi y Kim celebran con un banquete en Pionyang su «nuevo punto de partida histórico»

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Seúl, 8 jun (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, asistieron este lunes a un banquete en el que celebraron una relación bilateral que, según el líder chino, se encuentra en un «nuevo punto de partida histórico», en el marco de su visita de Estado a Corea del Norte.

Durante el banquete, celebrado en la Casa Mokran de Pionyang, tras la reunión entre ambos líderes, Xi afirmó que alcanzó con Kim un «importante consenso» para impulsar las relaciones bilaterales, que incluye fortalecer los intercambios de alto nivel y profundizar la comunicación estratégica, según informó la agencia estatal china Xinhua.

Xi recordó que este año se conmemora el 65.º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre China y Corea del Norte, lo que sitúa la relación bilateral en un «nuevo punto de partida histórico», una idea que ya había expresado en un artículo publicado horas antes en el diario norcoreano Rodong Sinmun.

Kim, por su parte, afirmó que su nuevo encuentro con Xi, nueve meses después de su reunión en Pekín, permitió alcanzar un consenso para impulsar las relaciones bilaterales ante los cambios de la situación internacional, y añadió que ambos intercambiaron ampliamente opiniones sobre asuntos globales y regionales de interés común, informó Xinhua.

El banquete se celebró después de la cumbre entre ambos líderes, donde Xi planteó a Kim reforzar los intercambios en diplomacia y asuntos militares, según informó la agencia china, sin hacer mención a la desnuclearización del Norte.

Xi se encuentra en su primera visita a Corea del Norte en siete años, un viaje de Estado de dos días visto como un intento de Pekín de reactivar su relación con Pionyang que, pese a su alianza histórica, ha atravesado etapas de enfriamiento en la última década por los ensayos nucleares norcoreanos y el estrechamiento de los vínculos de China con Corea del Sur, y de Corea del Norte con Rusia. EFE

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