Xi y Merz se reúnen en Pekín para limar asperezas bilaterales en comercio y seguridad

1 minuto

Pekín, 25 feb (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, se reunió este miércoles en Pekín con el canciller alemán, Friedrich Merz, dentro de la visita oficial del mandatario germano para acercar posturas en las relaciones bilaterales, la cooperación económica y cuestiones de seguridad.

El encuentro tuvo lugar en la residencia estatal de Diaoyutai, después de que Merz se reuniera con el primer ministro chino, Li Qiang, informó la cadena estatal CCTV.

Se trata de la primera visita de Merz a China como canciller y tiene lugar tras el reciente paso por Pekín de otros líderes europeos como los de Francia, Irlanda, Finlandia o España y en medio de una creciente fractura en las relaciones entre Europa y Estados Unidos. EFE

gbm/lcl/lab

(foto) (vídeo)