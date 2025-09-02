The Swiss voice in the world since 1935

Xi y Putin comienzan su reunión bilateral tras exhibir sintonía en la cumbre de la OCS

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 2 sep (EFE).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, comenzaron este martes su reunión bilateral en Pekín, informa la agencia estatal Xinhua, después de que ambos escenificaran el lunes junto al primer ministro indio, Narendra Modi, su sintonía en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Putin agradeció ayer los «esfuerzos» de China, la India y otros socios de la OCS para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania y sostuvo que «los intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN son una de las causas» del conflicto.

El encuentro de hoy precede al desfile militar por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que tendrá lugar mañana en la plaza de Tiananmen y a la que asistirá Putin y el líder norcoreano, Kim Jong-un, entre otros. EFE

jco/gbm/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR