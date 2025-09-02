Xi y Putin comienzan su reunión bilateral tras exhibir sintonía en la cumbre de la OCS
Pekín, 2 sep (EFE).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, comenzaron este martes su reunión bilateral en Pekín, informa la agencia estatal Xinhua, después de que ambos escenificaran el lunes junto al primer ministro indio, Narendra Modi, su sintonía en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.
Putin agradeció ayer los «esfuerzos» de China, la India y otros socios de la OCS para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania y sostuvo que «los intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN son una de las causas» del conflicto.
El encuentro de hoy precede al desfile militar por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que tendrá lugar mañana en la plaza de Tiananmen y a la que asistirá Putin y el líder norcoreano, Kim Jong-un, entre otros. EFE
jco/gbm/rrt