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Xi y Putin extienden el Tratado Bilateral de Buena Vecindad entre sus países

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Pekín, 20 may (EFE).- Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, acordaron este miércoles en Pekín la extensión del Tratado Bilateral de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa de cuya firma inicial se cumplieron hoy 25 años.

El mandatario chino destacó ante su homólogo ruso, de visita oficial en el país asiático, que el documento estableció «la base para una amistad duradera y la coordinación estratégica» entre ambos países. EFE

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