Xi y Trump alcanzaron «nuevos consensos» durante su reunión de este jueves, dice Pekín

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Pekín, 15 may (EFE).- China afirmó este viernes que los presidentes chino y estadounidense, Xi Jinping y Donald Trump, alcanzaron «una serie de nuevos consensos» durante la jornada central de la visita de Estado del mandatario estadounidense a Pekín este jueves.

Según la Cancillería china, entre esos acuerdos figura situar la construcción de lo que describió como «relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU.» que funcione como una «nueva orientación de los vínculos» para los «próximos tres años o más».

El Ministerio chino de Exteriores agregó que ambos mandatarios también alcanzaron consensos sobre «cómo abordar adecuadamente las preocupaciones mutuas» y acordaron reforzar «la comunicación y la coordinación en asuntos internacionales y regionales». EFE

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