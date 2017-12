Derechos de autor

Premio Latsis a químico de la EPFL 30 de noviembre de 2017 - 10:35 El científico chino Xile Hu, profesor de la Escuela Politécnica de Lausana (EPFL) obtuvo el prestigioso Premio Latsis Nacional 2017 por su trabajo innovador en procesos catalíticos. El investigador de 39 años recibió el galardón, dotado de 100 000 francos, por su “trabajo pionero en la producción de combustibles solares y la síntesis de moléculas de alto valor agregado”, precisó el Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica (FNS) en un comunicado. Su contribución para la comprensión de la catálisis - uso de una sustancia para acelerar las transformaciones de moléculas, un proceso casi omnipresente en química – se caracteriza por un enfoque innovador que combina los métodos asociados con varios tipos de catálisis y ha generado resultados sorprendentes. Por ejemplo, cuando su equipo intentó utilizar la catálisis enzimática para avanzar en su investigación sobre los combustibles solares (catálisis heterogénea) no lo logró, pero descubrió un tipo de catalizador muy bueno. Enfoque impredecible “Usamos energía solar para separar el agua en oxígeno e hidrógeno, porque el hidrógeno es una excelente fuente de energía. Nos gustaría utilizar materiales catalíticos para almacenar esta energía en forma de productos químicos”, explicó Hu. Estima que este tipo de tecnología podría convertirse en realidad en 15 o 20 años. El científico, que nació en China, pero labora desde 2007 en la EPFL, donde fundó el laboratorio de síntesis y de catálisis inorgánica, dice que su enfoque se basa en ignorar las barreras entre los diferentes tipos de investigación catalítica. “Siempre intento introducir algo nuevo o impredecible en mi investigación”. El Premio National Latsis es otorgado desde 1983 por la FNS, en nombre de Fundación Latsis, organización sin fines de lucro con sede en Ginebra. Es atribuido anualmente a investigadores con base en Suiza, menores de 40 años. Los ganadores anteriores laboran principalmente en el campo de las ciencias naturales, aunque historiadores y lingüistas también han sido galardonados.