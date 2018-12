Escena de 'Macario', de Roberto Gavaldón. Exponente de la 'Época de Oro' del cine mexicano, esta película de 1959 será proyectada en el marco de la sección 'Carta Blanca' de Filmar en América Latina.

(Filmar en América Latina )

Ginebra abre sus puertas -y sus salas- desde este viernes a la vigésima edición del festival latinoamericano más prominente de Suiza.

“La XX edición se propone no solamente festejar esta historia cultural construida en dos décadas sino también convocar a jóvenes realizadores que aportan sus obras, en muchos casos por primera vez, a una pantalla europea”. explica a swissinfo.ch Vania Aillon, directora de FILMAREnlace externo.



Esta es la esencia de la XX edición del festival, agrega, “lo que implica una reflexión sobre lo que somos nosotros y lo que cambió en este tiempo en el cine latinoamericano”.



Casi 90 películas, 16 de las cuales compiten por los dos principales premios, así como una treintena de realizadores, artistas y productores animarán este encuentro que espera contar, como en ediciones anteriores, con cerca de 20 mil espectadores. Fin del recuadro

Si se trata de “reconstruir” la memoria de esta muestra, la cantidad y calidad desborda hasta la más optimista de las expectativas originales: más de mil filmes acompañados de muchos de los grandes nombres de la producción cinematográfica de América Latina. Desde Pablo Trapero y Fernando Solanas, hasta Patricio Guzmán y Pablo Larraín. Sin olvidar a Walter Salles, Lucrecia Martel, Sergio Cabrera, Fernando Pérez o Arturo Ripstein, por citar solamente a algunos.

El balance cualitativo de la muestra ginebrina integra una serie de conceptos y calificativos de parte de sus organizadores: “imágenes ancladas en la realidad político y social del continente”; “reivindicación del cine de autor”; “espacio para nuevos realizadores -en especial realizadoras- “; “avance de un cine de tipo etnográfico a la reivindicación cultural de los pueblos autóctonos”.

Sin embargo, para Vania Aillon, lo más importante de FILMAR, es “ofrecer en la sala oscura, un momento de comunión, casi sagrado, de resistencia”. Eso significa “congregar a centenares de espectadores que miran juntos una película. Compartiendo ese instante esencial y confrontándose a los imperativos del tiempo y del ahora. Es decir, cuestionando lo virtual; o la visión individual de una serie televisiva en el sillón de su casa; o a las imágenes virales de los medios sociales; o el uso desenfrenado de un teléfono celular”.



(filmar.ch)

Y otro valor esencial del festival que subraya su directora: “haber abierto las puertas, en Suiza, a una producción latinoamericana ansiosa de ser vista y promocionada. Asumiendo así, los riesgos que muchos distribuidores no quieren tomar…Con la certeza esencial de contar con un público incondicional que valoriza lo que hacemos, ama el cine latinoamericano, se entusiasma y nos apoya”.

Punto toral del festival es la sección Carta Blanca, acordada este año al crítico de cine Edouard Waintrop, que fuera durante años periodista del periódico francés ‘Liberation’, dirigiera más tarde el Festival Internacional de Cine de Friburgo (FIFF), para coordinar posteriormente la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes.

Waintrop, también director actual de los Cines de Grütli de Ginebra, propone cinco obras que marcan, según su propia definición, la historia del cine latinoamericano. La mexicana Susana (Demonio y Carne) del realizador Luis Buñuel; Macario, del mexicano Roberto Gavaldón; Macunaíma del brasilero Joaquim Pedro de Andrade; Los viajes del viento, segundo largometraje del colombiano Ciro Guerra; y No, del director chileno Pablo Larraín, “una película solar con un Gael García Bernal formidable”, explica.

“Es una selección de filmes que yo mismo tenía ganas de ver nuevamente y que voy a presenciar y disfrutar en las salas junto con el público”, subraya a swissinfo.ch.

Cine latinoamericano actual

Cuando se habla de la gran creatividad, es importante “constatar un cierto cambio geográfico”, señala Waintrop al hacer un rápido de diagnóstico del cine latinoamericano en 2018. Hace veinte años, recuerda, el corazón de la dinámica pasaba particularmente por Argentina. Hoy, se desplaza a Colombia y Chile, sin olvidar la resurrección brasilera y el fenómeno mexicano, con cineastas de nivel mundial que trabajan mucho las relaciones entre México y Estados Unidos.

“Es un momento un poco especial de la cinematografía de ese continente. Una región con gran movimiento. Con países como Colombia donde se da una política de producción muy inteligente”, explica.

Si se pretende analizar la relación entre situación política y producción cultural/cinematográfica, Edouard Waintrop rechaza toda hipótesis mecánica de causa-efecto. Si bien es cierto que luego de la primavera democrática, progresista, de la primera década del siglo, “se transita ahora un momento oscuro de la vida política de ese continente, es cierto también que la producción cinematográfica no se detiene y no se ha detenido nunca, aún en las etapas más difíciles del pasado”, constata.

Su fibra cinematográfica no le permite, sin embargo, al momento del balance final, olvidar su “preocupación ciudadana por la actual situación brasilera luego de las elecciones de octubre. Me da la impresión de que una parte de la sociedad civil fue anestesiada electoralmente”, enfatiza. Y si se observa la importancia de Brasil, también en tanto pulmón del planeta, no se puede negar la repercusión que puede tener la polarización política brasilera y esta nueva etapa que se abre en enero, en todo el continente latinoamericano y aún más allá, concluye.



XX Edición, historia y juventud Las Herederas, del realizador paraguayo Marcelo Martinessi, abre el fuego de FILMAR 2018Enlace externo ante la presencia de diversas personalidades. Ocho películas de la sección Focus Sud competirán por el premio del público y ocho obras primas disputarán la presea que otorga el Jurado de Jóvenes. La reina del miedo de las realizadoras argentinas Valeria Bertucelli y Fabiana Tiscornia clausurará la muestra el primer domingo de diciembre. La retrospectiva de esta edición incluye verdaderos clásicos que serán nuevamente exhibidos durante las dos semanas, entre los cuales Memorias del Saqueo, Central do Brasil, Desde allá, Fresa y Chocolate, Gloria, La ciénaga y La teta asustada.​​​​​​​

Fin del recuadro

Neuer Inhalt Horizontal Line