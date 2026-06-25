¿Y si Brasil y Vinícius son los tapados del Mundial 2026? Los números apuntan a ello

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Carlos Meneses

East Rutherford (EE. UU.), 25 jun (EFE).- Mientras Messi acapara los focos con sus récords, el italiano Carlo Ancelotti empieza a encajar las piezas en Brasil de la mano de un Vinícius Júnior en estado de gracia. ¿Es la Canarinha la gran tapada del Mundial 2026?

Los números apuntan a esa posibilidad. El delantero del Real Madrid ha marcado en los tres partidos de la fase de grupos. Salvó el empate ante Marruecos (1-1), repitió y dio una asistencia contra Haití (3-0) y anotó un doblete en la goleada a Escocia (3-0).

Vini emula a Romário y Ronaldo

El 7 de la ‘Seleção’ es el quinto brasileño en marcar en los tres partidos de la fase de grupos de una Copa Mundial. Los otros fueron Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo y Rivaldo (2002).

O lo que es lo mismo: siempre que un brasileño alcanzó esa marca, su selección ganó el título.

‘Vini’ se ha metido de lleno en esa batalla goleadora en la que sólo parecían estar el argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el portugués Cristiano Ronaldo. Él avisó antes de arrancar el Mundial: «Estoy en mi mejor momento físico y mental».

Hasta este jueves, el de São Gonçalo es el jugador que más ha rematado entre los tres palos: ocho veces, las mismas que Messi y una más que Mbappé, según las estadísticas oficiales de la FIFA.

Por el momento, también es el que más tiros ha efectuado dentro del área (11), aunque aún faltan partidos de esta primera fase por disputarse.

Es el tercero que más ha hecho desmarques a la espalda de la defensa, con 73, sólo por detrás del marroquí Ismael Saibari (95) y el mexicano Julián Quiñones (76), y el tercero con más esprints (164).

Pero no sólo Vinícius está tirando del carro. Matheus Cunha, el falso ‘9’ de Ancelotti, lleva tres goles, con su doblete ante Haití y el tanto frente a Escocia.

Bruno Guimarães, el cerebro de Brasil

En el apartado de asistencias se destaca Bruno Guimarães. Él y Casemiro son fijos para el técnico italiano en la medular.

El centrocampista del Newcastle, que se perdió la recta final de la temporada europea por lesión, ya ha dado tres asistencias, las mismas que el francés Michael Olise y el sueco Alexander Isak.

Guimarães también aparece entre los primeros diez futbolistas con más intentos de ruptura de líneas (12), cerca del suizo Ricardo Rodríguez y el marroquí Bilal El Khannouss, ambos con 16.

En la portería, Alisson Becker empieza a encontrar el tono.

Cuestionado por haberse perdido por lesión una treintena de partidos con el Liverpool el curso pasado, el guardameta sólo ha recibido un gol en la fase de grupos del Mundial.

Entre las 48 selecciones participantes, Alisson es provisionalmente el sexto portero con más paradas (11).

Al final, líderes del Grupo C con menos dificultades de las esperadas y a la espera de un rival para dieciseisavos de final que será el segundo del Grupo F, con Países Bajos, Japón y Suecia entre los candidatos.

La historia dice que la pentacampeona del mundo es especialista en darle la vuelta al calcetín. Así ocurrió en Estados Unidos 1994 y en Corea y Japón 2002.

De ese último título en tierras asiáticas, nadie confiaba en la resurrección de Ronaldo Nazário y acabó siendo el gran valedor de la quinta estrella. EFE

cms/cmm

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