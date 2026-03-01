Ya son 148 las víctimas mortales en la escuela de niñas bombardeada en Irán

Redacción Internacional, 1 mar (EFE).- El número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó este domingo la agencia oficial IRNA.

En este ataque, perpetrado el sábado contra la escuela primaria Shajareh Tayyibeh en Minab, otras 95 personas resultaron heridas, indicó Radmehr.

Las labores de socorro y la retirada de escombros por parte de los trabajadores humanitarios continúan en el centro educativo, añadió, y dijo que entre las víctimas mortales se encontraban también algunos de los padres de los estudiantes y varios miembros del personal escolar, indica IRNA.

Estos nuevos datos se suman a los que ofreció hace unas horas HRANA, una organización de derechos humanos iraní con sede en Washington, que ha recopilado información de fuentes sobre el terreno que indicaban que en los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán de este sábado habían muerto al menos 133 personas y otras y otras 200 resultaron heridas.

El informe del grupo, que excluye datos que se solapaban y casos ambiguos, situaba entonces en 133 civiles el número mínimo de muertos por la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos. EFE

