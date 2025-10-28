Ya son 20 muertos en Gaza, entre ellos tres niños y cuatro mujeres, por ataques de Israel

3 minutos

(Actualiza la cifra de muertos)

Jerusalén, 28 oct (EFE).- Al menos 20 personas murieron, entre ellas tres niños y cuatro mujeres, en bombardeos israelíes en el norte y el sur de Gaza, dentro de la oleada de ataques del Ejército israelí como respuesta a lo que el Gobierno de Benjamin Netanyahu califica de violaciones del alto el fuego de Hamás.

Según informaron fuentes sanitarias y locales a EFE, 13 muertes se produjeron en la ciudad de Gaza y en el norte del enclave, mientras que siete se registraron en el sur.

Cuatro de los muertos se produjeron en el bombardeo contra una vivienda de la ciudad de Gaza en la que vivía la familia Al Banna; tres personas perdieron la vida por otro ataque aéreo que golpeó la vivienda de la familia Abu Hana; dos fallecieron en el campo de refugiados Al Shati y una niña también murió por un bombardeo contra un apartamento en la calle Al Jalaa, en el oeste de la ciudad.

En Jan Yunis, cinco personas fallecieron en un ataque a un vehículo en la calle Al Qassam y dos más perdieron la vida en un bombardeo en el barrio Al Amal.

Entre los fallecidos en la ciudad de Gaza había tres mujeres y una niña y entre los muertos en el bombardeo al vehículo, dos niños y una mujer.

Fuentes del Hospital Nasser de Jan Yunis, que recibió los cuerpos, detallaron a EFE que los cuerpos de los niños llegaron despedazados.

Además, Defensa Civil registró dos heridos en el ataque a una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas al oeste de la ciudad de Al Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza.

«Los equipos de Defensa Civil y las autoridades competentes continúan sus labores sobre el terreno a pesar de las difíciles condiciones humanitarias derivadas de los bombardeos continuos y la escasez de recursos. Las operaciones de rescate también continúan para recuperar a las personas atrapadas bajo los escombros», dice la nota.

El Ejército israelí lanzó este martes noche una oleada de ataques en Gaza como respuesta a lo que el Gobierno israelí calificó de violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

El portavoz del servicio de la Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, indicó a EFE que el edificio bombardeado en el barrio Sabra de la familia Al Banna tenía cuatro plantas, estaba lleno de gente y el ataque destruyó tres de ellas.

Los equipos de rescate siguen buscando a desaparecidos entre los escombros y sus familias aseguran que están debajo de ellos, añadió.

Los ataques se produjeron después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah, sur de Gaza, con artillería y disparos de francotirador, algo en lo que el grupo islamista ha negado haber participado.

También tras la devolución este lunes noche por parte del grupo islamista de unos restos que no se corresponden con ninguno de los 13 rehenes muertos que quedan en la Franja, sino con un cautivo cuyo cuerpo fue recuperado a finales de 2023. EFE

