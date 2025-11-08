Ya son 240 los acusados de traición por las protestas electorales en Tanzania



Dar es Salam, 8 nov (EFE).- El número de personas acusadas de cargos de traición en relación a las fuertes protestas desatadas en Tanzania durante las elecciones generales del pasado 29 de octubre ascendió a 240, confirmaron a EFE este sábado fuentes de la Fiscalía.

Según una fuente del Ministerio Público que quiso permanecer en el anonimato, después de que inicialmente 98 personas fueran acusadas ante el Tribunal de Primera Instancia de Kisutu, en Dar es Salam, capital económica del país, otro grupo de personas comparecieron ante la corte la tarde del viernes.

Los acusados no solo se enfrentan a cargos de traición, sino también de conspiración y de cometer actos de vandalismo y destruir infraestructura pública. EFE

