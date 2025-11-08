Ya son 240 los acusados de traición por las protestas electorales en Tanzania

Dar es Salam, 8 nov (EFE).- El número de personas acusadas de cargos de traición en relación a las fuertes protestas desatadas en Tanzania durante las elecciones generales del pasado 29 de octubre ascendió a 240, confirmaron a EFE este sábado fuentes de la Fiscalía.

Según una fuente del Ministerio Público que quiso permanecer en el anonimato, después de que inicialmente 98 personas fueran acusadas ante el Tribunal de Primera Instancia de Kisutu, en Dar es Salam, capital económica del país, otro grupo de personas comparecieron ante la corte la tarde del viernes.

Los acusados no solo se enfrentan a cargos de traición, sino también de conspiración y de cometer actos de vandalismo y destruir infraestructura pública.

Durante la audiencia, los abogados defensores Dickson Matata, Peter Kibatala y Paul Kisabi aseguraron al juez que sus clientes habían sufrido torturas bajo custodia policial y pidieron que se autorizara su traslado al hospital, a lo que el juez Aaron Lyamuya respondió con una orden para que fueran evaluados en las instalaciones médicas de la prisión y que se entregaran informes sobre su estado al tribunal.

La noche del viernes, la Policía tanzana informó en un comunicado de que busca a diez personas para ser detenidas, incluyendo a varios dirigentes de la principal formación opositora del país, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili).

Entre ellos, destacan su secretario general, John Mnyika; su vicesecretario, Amaan Golugwa; y la portavoz del partido, Brenda Rupia.

«La Policía, en colaboración con otros organismos de seguridad y defensa, continúa una intensa búsqueda de todos aquellos que planearon, coordinaron y llevaron a cabo estos actos delictivos», señaló.

Las manifestaciones, en algunos casos violentas, estallaron durante la jornada electoral, se extendieron durante tres días en varias ciudades del país y fueron reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos y munición real, mientras el Gobierno impuso un toque de queda e interrumpió en todo el territorio internet.

Al menos 150 personas murieron en Dar es Salam durante las movilizaciones, confirmaron a EFE el pasado 31 de octubre fuentes sanitarias, si bien Chadema ha cifrado en hasta 1.000 los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad en diferentes puntos del país, según detalló este martes la organización Human Rights Watch (HRW).

Frente a estos números, el Colegio de Abogados de Tanganica (Tanzania continental) confirmó a EFE esta semana que ha empezado a distribuir formularios entre la población para que registren a sus familiares desaparecidos o presuntamente fallecidos, ante la negativa del Gobierno a entregar los cuerpos.

Mientras, Chadema ha denunciado que la Policía ha recogido cadáveres de hospitales para «borrar pruebas y estadísticas».

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, fue investida el pasado lunes para un mandato de cinco años después de que la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) la declarara el sábado ganadora de los comicios con un 97,66 % del sufragio, en una votación de la que quedaron excluidos sus dos principales rivales.

Esta fue la primera prueba ante las urnas de Hassan, que accedió a la Jefatura del Estado en 2021 por la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli, de quien era vicepresidenta. EFE

