Ya son 256 los periodistas palestinos asesinados por Israel, según el Gobierno de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 29 oct (EFE).- La Oficina de Medios del Gobierno de la Franja de Gaza denunció este miércoles que la cifra total de periodistas asesinados por Israel desde el 7 de octubre de 2023 subió a 256, después de que Israel matara a otro profesional de la comunicación en los bombardeos lanzados contra el enclave en las últimas horas.

El último periodista asesinado fue identificado como Muhamad al Munirawi, quien trabajaba para el periódico Falastin desde Gaza. En el recuento del Gobierno de Gaza, se incluye a periodistas pero también a «influencers» que informan desde Gaza.

El Comité para la Protección de Periodistas, por su parte, habla de al menos 200 periodistas fallecidos desde el inicio del conflicto.

«La Oficina de Medios del Gobierno condena enérgicamente la persecución, el asesinato y el martirio sistemáticos de periodistas palestinos por parte de la ocupación israelí», recoge el comunicado.

En su comunicado, pidió a la comunidad internacional que ejerza «presión firme y efectiva para detener el genocidio, proteger a los periodistas y profesionales de los medios de comunicación en la Franja de Gaza y poner fin a sus asesinatos».

«Responsabilizamos plenamente a la ocupación israelí, a la administración estadounidense y a países cómplices de este genocidio, como el Reino Unido, Alemania y Francia, por la comisión de estos crímenes atroces y brutales», agregó.

Los periodistas y profesionales de la comunicación gazatíes han sido los únicos ojos y narradores de la ofensiva israelí contra Gaza después de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu vetara la entrada a periodistas israelíes e internacionales al enclave palestino en octubre de 2023.

Solo de manera puntual y empotrados con el Ejército, algunos grupos de periodistas internacionales han podido entrar en Gaza durante estos más de dos años a sitios elegidos previamente por Israel y sin presencia de población gazatí.

El Gobierno israelí se comprometió a reexaminar su política de prohibición de la entrada de periodistas a Gaza, tal y como trasladó al Tribunal Supremo israelí este pasado domingo. EFE

ngg/ah