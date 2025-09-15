Ya son 425 los gazatíes muertos de hambre debido al bloqueo israelí de suministros

Jerusalén, 15 sep (EFE).- Un total de 425 gazatíes han muerto debido a la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra, informó este lunes el Ministerio de Sanidad, consecuencia del bloqueo israelí a la entrada masiva de alimentos y ayuda humanitaria.

En total, ayer se registraron en los hospitales gazatíes tres muertes por esta causa, todos mayores de edad. Entre los niños, son ya 145 los fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica tras los ataques letales de Hamás en octubre de 2023.

Entre los menores de edad hay bebés de tan solo días de edad, otros que tenían meses de vida, pero también niños pequeños y ancianos. A veces, según médicos en la Franja, son las propias madres las que padecen malnutrición y no pueden dar de mamar a sus recién nacidos.

Desde que la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases) declarase la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas el pasado 22 de agosto, se han registrado 147 muertes, incluidos 30 niños.

El informe publicado por la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de «crisis alimentaria».

Israel no permite la entrada masiva de ayuda humanitaria mediante camiones de la ONU desde hace más de seis meses -alegando sin pruebas que Hamás se beneficia de estos suministros-, e implementó un sistema de reparto de alimento a través de unos complejos militarizados, la mayoría en el sur del enclave, obligando a la población a desplazarse hasta ellos.

Casi a diario, las tropas israelíes han abierto fuego cerca de estos puntos a fin de dispersar a las miles de personas que acudían en busca de algo de comida. Según Sanidad, unos 2.500 palestinos han sido asesinados en sus alrededores o cerca de los puestos de control militares por donde pasan los escasos camiones que Israel sí deja entrar. EFE

pms/cg