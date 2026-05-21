Ya son 9 los muertos del derrumbe de edificio en Marruecos y Fiscalía abre investigación

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Rabat, 21 may (EFE).- El número de víctimas mortales por el derrumbe este jueves de un edificio residencial en Fez, en el centro de Marruecos, ha subido a nueve, además de varios heridos de diversa gravedad, según el nuevo balance provisional difundido por la Fiscalía marroquí que abrió una investigación sobre el incidente.

En un comunicado, el Fiscal General ante el Tribunal de Apelación de Salé ordenó la apertura de una «investigación judicial exhaustiva y precisa» para determinar todas las circunstancias de este incidente e identificar las posibles responsabilidades de personas implicadas.

«Fiscalía reafirma su total determinación de aplicar estrictamente la ley y actuar con toda firmeza contra cualquier persona cuya responsabilidad en este trágico incidente quede demostrada», se lee en la nota.

Por su parte, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su «gran preocupación» por este incidente, presentó sus condolencias a las familias de las víctimas, al tiempo que lamentó que la repetición de este tipo de tragedias constituye «una vulneración directa del derecho a una vivienda digna».

El CNDH exigió en un comunicado la adopción de una estrategia nacional integrada para prevenir estos accidentes, mejorar la coordinación entre las autoridades competentes y pidió a la población respetar las normas de construcción.

El incidente ocurrió en la madrugada de este jueves cuando un edificio residencial de cuatro plantas se desplomó en el barrio de Al Yarandi, en el distrito de Jnan el Ouarad.

Fez ha registrado en los últimos años varios derrumbes similares de edificios en barrios populares.

El pasado diciembre, 21 personas murieron tras el colapso de dos edificios residenciales en el barrio de Al Massira, un suceso que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía que se saldó con varios detenidos. EFE

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