Ya son 9 muertos en Gaza, entre ellos dos niños y cuatro mujeres, por bombardeos de Israel

Jerusalén, 28 oct (EFE).- Nueve personas murieron, entre ellas dos niños y cuatro mujeres, en dos bombardeos israelíes en el norte y el sur de Gaza, dentro de la oleada de ataques del Ejército israelí como respuesta a lo que el Gobierno de Benjamin Netanyahu califica de violaciones del alto el fuego de Hamás.

Según informó la Defensa Civil de la Franja, cuatro de los muertos se produjeron en el bombardeo contra una vivienda de la ciudad de Gaza (norte) en la que vivía la familia Al Banna, y cinco más en un ataque a un vehículo en la calle Al Qasam de Jan Yunis (sur).

Entre los fallecidos en la ciudad de Gaza había tres mujeres y un hombre y entre los muertos en el bombardeo al vehículo, dos niños, una mujer y dos hombres, indicó este cuerpo de rescatistas. EFE

