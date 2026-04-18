Ya son más de 72.500 los palestinos asesinados en Gaza por Israel desde octubre de 2023

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Jerusalén, 18 abr (EFE).- El número total de palestinos asesinados en Gaza por fuego israelí alcanzó este sábado los 72.549, entre ellos más de 21.000 niños, después de que 196 nuevos cuerpos fueran identificados, informó el Ministerio de Sanidad gazatí sobre la ofensiva bélica iniciada en octubre de 2023.

En un comunicado, el Ministerio añadió que en los últimos dos días 7 palestinos fueron asesinados en Gaza, y que numerosos cuerpos siguen bajo los escombros y en las calles debido a que las ambulancias y los equipos de la Defensa Civil no pueden llegar a ellos y ante la falta de maquinaria, por el bloqueo israelí, para descombrar.

Además, cerca de 172.300 palestinos han resultado heridos en el enclave en estos dos años y medio, muchos con lesiones y amputaciones de por vida.

Mientras que al menos 773 gazatíes han sido asesinados desde el 10 de octubre de 2025, día en que entró en vigor el actual alto el fuego que no ha detenido los ataques israelíes.

Ayer mismo, dos conductores de la agencia de la ONU de UNICEF murieron en Gaza por disparos de la tropas israelíes, durante una operación rutinaria para el transporte de agua potable en camiones cisterna en la ciudad de Gaza.

Ya en septiembre de 2025, una Comisión Internacional Independiente de la ONU concluyó que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio en la Franja de Gaza, entre otros motivos, por «infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte». EFE

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