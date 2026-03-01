Ya son ocho los muertos tras caer un misil iraní cerca de Jerusalén

(Actualiza la cifra de heridos, uno de ellos un niño)

Jerusalén, 1 mar (EFE).- Ocho personas murieron este domingo tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, según la última información del servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, en un ataque que ha provocado también 28 heridos.

El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, ya son nueve los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzó la operación contra Irán.

Según el servicio de emergencias MDA, el proyectil impactó sobre «varios edificios» y fueron evacuados al hospital 28 heridos, dos de ellos graves, dos moderados y 24 leves.

Uno de los heridos graves es un niño de cuatro años, señaló el complejo médico Shaare Zedek de Jerusalén, al que fue trasladado.

La Policía informó de que «como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó».

En la nota, indicó que los servicios de emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros.

«Cuando llegué, vi una escena terrible: daños estructurales graves, humo en el aire y mucho caos, con decenas de heridos asustados saliendo de los edificios dañados», explicó uno de los trabajadores del MDA, Yehuda Shlomo, en declaraciones compartidas por la organización.

Otro de los paramédicos del MDA asegura que en el lugar había también al menos tres niños heridos que habían quedado atrapados en un refugio tras el impacto, los cuales fueron rescatados por los equipos de emergencias.

Otro servicio de emergencias, United Hatzala, informó de que hay ocho edificios afectados por el impacto.

El impacto en Beit Semesh es el más próximo en producirse con víctimas, incluyendo la guerra de doce días de junio de 2025, de Jerusalén (está a unos 20 kilómetros).

Este domingo, la Policía de Israel confirmó que la ojiva de un misil iraní cayó ayer, sábado, en un parque próximo a la puerta de Yafa de la Ciudad Vieja de Jerusalén, en una zona recreativa utilizada para conciertos y proyecciones de películas.

«La ojiva fue neutralizada y manipulada de forma segura por los equipos de desactivación de bombas del Distrito de Jerusalén, quienes la trasladaron para su posterior análisis en los laboratorios de explosivos de la policía», detalla el cuerpo policial este domingo en un comunicado.

Mientras nueve personas han perdido la vida en Israel a causa de los ataques iraníes, más de 200 han fallecido en Irán, la mayoría, 148, en una escuela de primaria en la localidad de Minab (en el sur del país). EFE

