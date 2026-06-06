Ya son siete los gazatíes muertos en un ataque israelí a un campo de desplazados

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(Actualiza el número de muertos, sus nombres y añade declaraciones de Hamás)

Gaza, 6 jun (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado a siete personas en un ataque a un campo de desplazados en la ciudad de Gaza, lo que eleva a ocho el total de fallecidos de la jornada, según informaciones de fuentes médicas del hospital gazatí de Al Shifa.

Según reportes de este centro médico situado en el centro de la Franja, siete personas murieron y más de quince resultaron heridas tras un ataque con dron israelí que impactó contra una tienda de campaña en un campo de desplazados conocido como Yawazat y ubicado en la zona oeste de ciudad de Gaza.

Entre los fallecidos estaban, según el hospital Al Shifa, Naim Abdul Aziz Al Sarsawi, Mohammed Atiya Abu Afsh y Farhat Zahir Hararah. Además, murieron cuatro miembros de una misma familia: Abdullah Riyad Qadoum, Mariam Abdullah Qadum, Susan Al Harazin Qadum y Mirvat Al Harazin Qadum.

Esta mañana las fuerzas israelíes mataron a un octavo gazatí en un ataque dirigido al sur de la Franja de Gaza.

El fallecido, identificado como Mohamad Otman Farwana, murió en un bombardeo dirigido a la casa de su familia en la calle de Al Zaini, en el centro de la localidad sureña de Jan Yunis, en el que además resultaron heridas varias personas.

«Las masacres perpetradas por la ocupación (Israel) en Gaza coinciden con el inicio de las reuniones en El Cairo para debatir la aplicación del acuerdo de alto el fuego, lo que confirma que la ocupación está trabajando para socavar y destruir el acuerdo», se expresó al respecto el grupo islamista Hamás en un comunicado, en el que también pidió a los países mediadores que ejerzan presión sobre Israel.

Por el momento, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre estos incidentes.

Desde que entró en vigor el alto el fuego hace casi ocho meses, los ataques del Ejército israelí han matado a más de 951 personas en Gaza, tanto en ataques dirigidos o tiroteos de las tropas a la población como en jornadas de bombardeos continuos.

En las últimas semanas, Israel ha escalado sus ataques aéreos contra el lado de Gaza que continúa bajo control de Hamás (algo menos del 40 % del enclave, en el que la población se hacina junto a la costa o entre los escombros de las ciudades).

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró este sábado en 72.971 los muertos por la ofensiva israelí en Gaza desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó a bombardear el enclave en represalia por el ataque liderado por Hamás contra su territorio, en el que 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes. EFE

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