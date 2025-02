Yaguares, el equipo de rugby inclusivo creado por un español en Ecuador, camina al mundial

4 minutos

Alexander Martínez

Quito, 18 feb (EFE).- Los Yaguares, el equipo de rugby inclusivo creado por un español en Ecuador, se prepara en una cancha de la ciudad de Guayaquil con personas con y sin discapacidad para representar por primera vez al país en el mayor torneo mundial de esta disciplina, un reto que no solo desafía estigmas sino que también sirve como una herramienta para su inclusión.

La iniciativa comenzó su andadura en 2016 cuando al actual entrenador y coordinador del equipo de rugby, Juan Marín García, originario de Valncia (España), se le presentó en un entrenamiento un chico con síndrome de Down interesado en practicar este deporte. «Yo me quedé más blanco que la pared, es decir, no sabía qué hacer», reconoció a EFE Marín.

Desde ese momento, Marín García, profesor de universidad y con una experiencia de 54 años practicando e instruyendo dentro del mundo del rugby, decidió investigar la posibilidad de desarrollar un equipo inclusivo al proyecto que ya había puesto en marcha años atrás en Ecuador: el Yaguares Rugby Club de Guayaquil.

Después de diversos encuentros con instituciones y fundaciones, Marín García consiguió el presupuesto suficiente para fundar lo que hoy es Yaguares Mixed Ability Rugby, un club de rugby inclusivo que tiene como objetivo fundamental promover la inclusión de personas con discapacidad en el deporte y además «ayudarles a salvar los obstáculos que la propia sociedad les pone».

El equipo, que comenzó siendo un grupo de unos 30 chicos y chicas, actualmente está conformado por un total de 194 personas que entrenan tres veces por semana en grupos que van desde los 14 años hasta la mayoría de edad.

«Nosotros entrenamos igual a una persona con discapacidad que a una persona sin discapacidad. Si se le cae el balón hay que corregirle. Si se le cae siete veces, hay que corregirle siete veces», explicó García, quien también fue secretario de la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana (1999-2002) y presidente de la Federación Ecuatoriana de Rugby (2010-2013).

Herramienta de inclusión

A pesar de los buenos resultados, el coordinador del club recordó que todavía son posibles muchos avances en lo que respecta a la inclusión: «aquí no se ven a las personas con discapacidad, es como si no existieran, es como si estuvieran ocultas y, de hecho, han estado mucho tiempo ocultas».

Por ello, García destacó la importancia de este tipo de ideas para intentar que estas personas puedan «socializar» a través del deporte como «una herramienta de inclusión» para que se diviertan, compitan y formen grupos.

El entrenador confesó que, una de las «maravillas» de esta actividad es presenciar que «el crecimiento de los chicos y de las chicas es enorme». Por ejemplo, señala que en cinco años una de las jugadoras «ha pasado de estar en su casa encerrada sin saber qué hacer» a graduarse como entrenadora para terminar instruyendo a los que eran sus compañeros.

Otro de los casos es el de Germán, un joven que en un principio presentaba problemas para correr pero que, después de varios entrenamientos e indicaciones de los entrenadores, aprendió a bracear, lo que le permitió ganar equilibrio y por lo tanto estabilizar sus carreras.

Debut mundial

Después de ocho años de trabajo, los Yaguares fueron invitados por primera vez al Torneo Internacional de Rugby con Habilidades Mixtas (IMART, por sus siglas en inglés), el mayor campeonato de rugby a nivel mundial para personas con y sin discapacidad que se celebrará durante le mes de junio de 2025 en Pamplona (España) con equipos de Europa y Latinoamérica.

En este sentido, aunque el técnico aseguró que «los chavales le van a poner todas las ganas del mundo y van a competir» para conseguir el trofeo de campeones, su objetivo también es otro. «Hay otro torneo que es al equipo que mejor defiende los valores del ‘Mixed Ability’ (capacidades mixtas), y ese es el trofeo que a mí me encantaría ganar», aseguró.

En concreto, el ‘Mixed Ability’ es un movimiento social que busca que personas con y sin discapacidad participen en el deporte y que promueve la inclusión social y la eliminación de barreras para estas personas.

ame/fgg/og

(foto) (vídeo)