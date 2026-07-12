Yakin: «Jugamos contra Argentina, 70.000 aficionados argentinos, el árbitro y el VAR»

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Redacción Deportes, 12 jul (EFE).- Murat Yakin, seleccionador de Suiza, se lamentó este domingo por la eliminación de su equipo en los cuartos de final del Mundial, y afirmó que la selección «no solo jugó contra una gran Argentina y campeona del mundo, sino también contra 70.000 aficionados argentinos, el árbitro y el VAR».

Al día siguiente de la derrota ante Argentina, el presidente de la Federación Suiza de Fútbol (SFV), Peter Knäbel, el director de la selección nacional, Pierluigi Tami, y el seleccionador, Murat Yakin, comparecieron ante los medios.

Yakin fue tajante respecto a la actuación del árbitro ante Argentina y dijo que Suiza «no solo jugó contra una gran Argentina y campeona del mundo, sino también contra 70.000 aficionados argentinos, el árbitro y el VAR».

Se mostró particularmente molesto por la expulsión de Breel Embolo: «Me parece una regla innecesaria».

Knäbel también pidió una aplicación coherente de las reglas, pero recalcó: «No queremos ser malos perdedores».

«Estamos tristes. Es comprensible al día siguiente del partido. Pero, sobre todo, estamos orgullosos», afirma Knäbel.

Tami también subraya: «Debemos estar orgullosos de cómo nuestro equipo nos representó en un torneo tan importante». EFE

sab